Scatta l'obbligo di POS per tutti gli esercizi. I commercianti chiedono di togliere le commissioni

Dal 30 giugno sono scattate le sanzioni per i commercianti che non consentiranno il pagamento con carte e bancomat; previste multe di 30€ più il 4% del valore della transazione non accettata in forma digitale. Non esiste più una soglia al di sotto della quale il commerciante o il professionista può rifiutare il pagamento elettronico, ogni cittadino ora ha il diritto di pagare anche una spesa da pochi centesimi. Molti esercenti si sono organizzati già da tempo munendosi di Pos, anche i lavoratori a domicilio come taxisti o artigiani del comparto edilizio si sono attrezzati con attrezzi mobili. “Il Pos non ci fa paura, ma le commissioni bancarie sì” annunciano molti commercianti già da prima dell'obbligo di avere l'apparecchio elettronico, ma i clienti potranno comunque pagare con il metodo che preferiscono. Il problema principale sono le commissioni, soprattutto per le transazioni più piccole; la richiesta dei lavoratori è quella di diminuirle o, addirittura, toglierle.