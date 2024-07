Schianto moto contro auto, muore dirigente Scm

Non ce l'ha fatta Alberto Fiorani, 51 anni, ingegnere di Fano, padre di due figli. E' morto nella notte all'ospedale di Torrette di Fano in seguito alle conseguenze di uno schianto avvenuto giovedì pomeriggio sulla statale Adriatica, all'altezza della Gimarra. Viaggiava verso Fano in sella ad una moto Ducati avendo sul sellino posteriore il figlio 18enne. L'improvvisa svolta a sinistra della Panda che lo precedeva non gli ha dato la possibilità di frenare andando a schiantarsi contro la portiera laterale sinistra

L'impatto ha fatto volare sull'asfalto padre e figlio che sono stati soccorsi e portati all'ospedale di Torrette. Il figlio 18enne si è ripreso ed è fuori pericolo mentre il padre non è riuscito a superare i traumi riportati ed è morto nella notte alcune ore dopo il ricovero. I rilievi di legge sono stati affidati alla polizia locale.

Fiorani ricopriva un ruolo dirigenziale all'interno del gruppo Scm di Rimini.