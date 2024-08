Schianto nel Modenese: muore 19enne di Ferrara, cinque i feriti

Drammatico frontale fra due auto nel Modenese la notte scorsa nel quale è morto un ragazzo di 19 anni, residente a Poggio Renatico, nel Ferrarese, e altri cinque giovani sono rimasti feriti. Di questi, uno è in prognosi riservata. È accaduto poco dopo le tre a Mortizzuolo di Mirandola, in via Mazzone. Si sono scontrate frontalmente, per motivi ancora da chiarire da parte dei Carabinieri, una Toyota Yaris e una Bmw. Un impatto violentissimo: il 19enne è morto sul colpo. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco per liberare il ragazzo dalla Yaris e gli altri passeggeri, così come il 26enne alla guida della Bmw. Sono poi intervenute tre ambulanze e l’elisoccorso. I feriti sono tutti ragazzi, di età compresa fra 20 e 26 anni.