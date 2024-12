Sciopero generale dei trasporti in Italia: fermi bus, taxi e treni

È il giorno dello sciopero generale dei trasporti in Italia, organizzato dai sindacati di base, con impatti significativi su vari settori. L'iniziativa non coinvolge il trasporto aereo, mentre il resto dei trasporti registra stop e disagi articolati.

Per metro, bus e ferrovie urbane, lo sciopero dura 24 ore con fasce protette variabili localmente. A Roma, ad esempio, i servizi funzionano regolarmente da inizio turno fino alle 8:30 e dalle 17:00 alle 20:00. A Milano, la fascia protetta va da inizio turno fino alle 8:45 e dalle 15:00 alle 18:00. Nel settore ferroviario, il personale circolante si ferma dalle 21 di venerdì fino alle 20:59 di sabato, mentre il personale fisso sciopera per tutta la giornata. I treni regionali rispettano le fasce di garanzia nelle ore di punta.

Nel trasporto marittimo, il personale amministrativo si ferma per l'intera giornata, mentre i collegamenti verso le isole subiscono interruzioni variabili. Il servizio taxi è sospeso per tutta la giornata, con rispetto delle prestazioni indispensabili e delle fasce di garanzia.

Il Tar del Lazio ha sospeso la precettazione imposta dal ministro Salvini per lo sciopero dei trasporti del 13 dicembre, ritenendo che non vi siano ragioni sufficienti per limitare il diritto di sciopero. Contestualmente, è stata sospesa la norma che imponeva una pausa di 20 minuti agli Ncc, contro cui avevano protestato aziende come Uber. Il vicepremier Salvini ha ribadito la necessità di rivedere la legge sullo sciopero.