Scontro auto-moto a Riccione, 44enne trasportato al “Bufalini” in eliambulanza

Le immagini dei rilievi

Incidente questa mattina, in via Circonvallazione, a Riccione. Erano le 11.15 quando, all'altezza dell'ospedale "Ceccarini", un motociclista - un 44enne in sella a una moto Aprilia - che procedeva in direzione Rimini-Misano si è scontrato con una Volkswagen Passat che, viaggiando sulla corsia opposta, aveva avviato una svolta a sinistra su via Prato. Il centauro è stato soccorso dal 118 che ne ha disposto il trasporto in eliambulanza all'ospedale "Bufalini" di Cesena con codice 3, quindi di massima gravità. L'elicottero è atterrato al centro sportivo di San Lorenzo. Sul posto, oltre ai sanitari, la Polizia locale per accertare la dinamica e regolare il traffico.