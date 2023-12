Scontro tra treni: permangono forti disagi alla circolazione

Il video dei Vigili del Fuoco

Dopo una notte di ritardi e disagi a causa dello scontro fra due treni lungo la linea ferroviaria Bologna-Rimini nei pressi di Faenza, torna regolare l'Alta Velocità. Permangono invece problemi per i treni Regionali e gli Intercity. Resta sospesa la circolazione ferroviaria fra Forlì e Faenza, sulla linea Bologna-Rimini. I treni Alta Velocità sono instradati da Rimini a Faenza sul percorso alternativo via Ravenna, con ritardi superiori a 60 minuti. Anche i regionali veloci Piacenza-Ancona sono deviati via Faenza-Ravenna ed effettuano tutte le fermate fra Ravenna e Rimini. I regionali veloci Bologna-Ravenna-Rimini sono cancellati tra Ravenna e Rimini. A partire dalle 7.00 è attivo un servizio di bus fra Faenza e Forlì. La riprogrammazione, informa Ferrovie dello Stato, comporterà modifiche degli orari e l’aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale. L’utilizzo dei bus, inoltre, potrebbe comportare un numero di posti disponibili inferiore rispetto al normale servizio offerto. Ai viaggiatori viene chiesto di ripianificare il proprio viaggio. Il personale di assistenza di Trenitalia e Trenitalia Tper è nelle stazioni per fornire informazioni utili.

Nello scontro, avvenuto a bassa velocità tra due convogli che viaggiavano nella stessa direzione, sono rimaste ferite 17 persone, nessuna in maniera grave. Le cause e la dinamica esatta dell'incidente sono in corso di ricostruzione da parte di Trenitalia e dei Vigili del fuoco, che sono intervenuti con squadre da Ravenna e da Forlì. Evidentemente qualcosa è andato storto nelle comunicazioni e il treno che seguiva ha urtato quello che precedeva. Si suppone, ma anche questo aspetto dovrà essere appurato nelle indagini sulle cause dell'incidente, che il macchinista si sia accorto dell'ostacolo lungo i binari e, viste anche le conseguenze per personale e passeggeri, la velocità sia stata molto bassa.