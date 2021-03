Scorribande in Valconca, arrestati due giovani residenti a Cattolica

I carabinieri di Riccione hanno arrestato due noti pregiudicati, di 21 e 23 anni, residenti a Cattolica, che lo scorso anno sono stati protagonisti di scorribande nella Valconca. I due sono già in carcere a Rimini e Piacenza per altri reati. In più giovane, il 10 gennaio 2020, con il volto coperto e una spranga di ferro in mano, aveva sfondato la porta di una tabaccheria in via Toscana in orario di chiusura. Solo la risoluta reazione della titolare gli aveva permesso di impossessarsi solo della sua borsa; nella fuga aveva perso il berretto, che è stato poi utile per la sua identificazione. Il 4 maggio 2020 assieme ad un complice, aveva rapinato il Conad Macanno, armato di pistola a salve. In questo caso il bottino era di alcune migliaia di euro. Le indagini hanno permesso di raccogliere prove sufficienti per incastrare il 21enne che, già in carcere, vedrà allungarsi la sua permanenza in cella. Durante le indagini è poi emerso che il giovane aveva partecipato ad altri episodi criminali. Il 23enne è stato arrestato perché ritenuto il responsabile di una attività di spaccio.