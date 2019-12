Scosse di terremoto nel Mugello: scuole chiuse, treni ripristinati

Pochi danni, molta paura, scuole chiuse e ritardi anche di 4 ore per i treni. Queste alcune delle conseguenze del terremoto che ha colpito, tra ieri sera e stamattina, la zona del Mugello. I Vigili del Fuoco hanno appena dichiarato inagibile l'intero edificio del Municipio di Barberino. Subito dopo la scossa più forte è partito per il Mugello un gruppo di volontari cinesi di Ramunion Italia, l'associazione sino-italiana con sede a Prato che si occupa di protezione civile, scambi culturali e sport, per mettersi a disposizione dei soccorsi. Il sindaco Nardella ha reso noto che sulla viabilità non ci sono problemi e che sarebbe stata verificata la situazione di ponti e viadotti.