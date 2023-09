Scuole al via a Rimini, grande attenzione su disabilità e asili nido

Nel servizio l’intervista a Chiara Bellini, vicesindaca con delega alle politiche educative del Comune di Rimini

Sono più di 24 mila i riminesi chiamati in aula per il nuovo anno scolastico, che partirà questo venerdì con tre giorni di anticipo rispetto a San Marino.

Gli investimenti sulla scuola per il comune di Rimini devono partire già dai gradi più bassi del sistema di istruzione. Per il 2023-2024 sono stati attivati 60 posti in più negli asili nido che, per il secondo anno consecutivo, saranno completamente gratuiti per le famiglie con redditi medio bassi. Una spesa che la vicesindaca Chiara Bellini, definisce importante ma necessaria.

Il comune di Rimini si è inoltre aggiudicato bandi PNRR per la costruzione di tre nuovi asili nido, con i lavori che partiranno a novembre per un valore totale di 7 milioni di euro.

Tra gli altri progetti prosegue quello del Piedibus, ovvero il servizio con cui gli adulti accompagnano a piedi alcuni gruppi di bambini nella loro scuola con le stesse modalità degli autobus. Il comune vi investirà un milione di euro l’anno fino al 2033.

Tema centrale anche quello della disabilità. Negli ultimi 20 anni gli alunni certificati nell’intera provincia sono aumentati del 125%, e del 7,5% soltanto negli ultimi 12 mesi. Numeri che hanno reso necessario aumentare del 9% il numero delle ore di sostegno. “Sono dati che ci spaventano ma non ci scoraggiano – ha spiegato Chiara Bellini – Intendiamo continuare ad investire e dare risposte pronte ed efficaci per il sostegno alla disabilità”.

Per rispondere alle necessità di un adeguato servizio di supporto, Rimini sperimenterà quest’anno la figura dell’educatore di plesso, che avrà il compito di aumentare il livello qualitativo dei processi d’inclusione degli alunni.

