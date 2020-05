Semina il panico al Pronto Soccorso di Rimini e ferisce due Guardie Giurate. Arrestato giovane spagnolo

Nottata movimentata al pronto soccorso dell'Infermi di Rimini dove la polizia è dovuta intervenire dopo che un 32enne di origine spagnola ha aggredito le guardie giurate in servizio presso l'ospedale. Sul posto le forze dell'ordine hanno trovato una delle due guardie riversa a terra e sanguinante dal naso e dalla bocca mentre l’altra tentava a fatica di contenere le ire dell’uomo, che stava seminando il panico nell’area triage. Non senza fatica gli agenti sono riusciti ad immobilizzarlo e renderlo innocuo.

Per i due vigilantes si sono rese necessarie immediate cure da parte dei sanitari; il più grave ha subìto la frattura delle ossa nasali e un trauma cranico, giudicato guaribile in 45 giorni mentre il suo collega ha subìto un trauma contusivo del braccio destro con una diagnosi di 21 giorni. Dalla successiva ricostruzione dei fatti, è emerso che, nel corso della giornata di ieri, il 32enne aveva più volte importunato il personale sanitario del Pronto Soccorso, tanto che altre due volte la Polizia era dovuta intervenire facendolo allontanare.

L’uomo è stato così arrestato per lesioni aggravate, violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e, ne è stata disposta la sua custodia cautelare in carcere.