Sequestrate dieci tonnellate di miele di provenienza non sicura

Dieci tonnellate di miele millefiori sono state sequestrate in una società di distribuzione in provincia di Rimini perché con etichette senza indicazioni obbligatorie sulla provenienza. Il sequestro, per un valore commerciale di 100mila euro, è stato effettuato dai Carabinieri del reparto tutela agroalimentare (Rac) di Parma insieme all'Ufficio Dogane locale. Dal controllo è emerso che il prodotto, presumibilmente di provenienza extra Ue, era privo degli elementi utili a rintracciarne la provenienza, e quindi non considerato 'cibo sicuro'.