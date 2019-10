Si era allontanato in pigiama, i Carabinieri rintracciano 80enne scomparso a Verucchio

Era uscito di casa ieri sera, in pigiama a pantofole, senza fare più ritorno. Così dopo l'allarme lanciato dal figlio alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Novafeltria erano scattate e proseguite ininterrottamente le ricerche di un 80enne Verucchiese. L'anziano, affetto da una forma di malattia neurodegenerativa, si era allontanato dalla propria abitazione, dopo avere assunto dei farmaci. Le prime ricerche, intorno all'abitazione, non avevano dato alcun esito, quindi, temendo per l’incolumità dell’anziano, in considerazione delle sue patologie, dell’orario notturno, dell’abbassamento della temperatura e di come era vestito, è scattato il piano di ricerca delle persone scomparse tramite la Prefettura di Rimini, con l'ausilio di Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino.

Nel frattempo i Carabinieri di Novafeltria lo hanno rintracciato, a circa un chilometro di distanza dalla sua residenza, nel giardino di un’altra abitazione, in stato confusionale ma complessivamente in buono stato di salute. Ora si trova in Pronto Soccorso per i controlli del caso.