Si presenta al bar Nettuno con un vetro in mano e dà in escandescenze, fermato dai Carabinieri

Si è presentato all'ora di pranzo di domenica all'interno del locale Nettuno, bagno 28 di Rimini in piazzale Kennedy. L'uomo, con un pezzo di vetro in mano, ha minacciato il personale davanti ai clienti del bar. Si tratta di un 50enne italiano apparso in stato confusionale. Alla vista dei Carabinieri, allertati dai dipendenti, non ha opposto resistenza, l’uomo ha lasciato l’oggetto ed è stato portato al Pronto soccorso dell'ospedale Infermi. I sanitari hanno riscontrato profili problematici già presenti anche in passato.

Aveva lavorato in passato nel locale, ma continuava a pretendere denaro, hanno spiegato i dipendenti, alla stampa locale.