Sicurezza, a Rimini arrivano i rinforzi estivi. L’aumento maggiore in Italia

In arrivo i rinforzi per l'estate. Saranno infatti 285 le divise tra Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza che il Ministero dell'Interno invierà in supporto ai colleghi del riminese. Ancora una volta Rimini è la provincia italiana che beneficia del maggiore incremento di personale delle Forze dell’Ordine per l'estate in servizio dagli inizi di luglio e fino ai primi giorni di settembre. Per il sindacato autonomo di polizia questo è “un bel segnale”.

“I rinforzi arriveranno, il doppio dello scorso anno, il segnale di attenzione che ci attendevamo è arrivato. Saranno 75 gli operatori destinati al rinforzo della Questura e per le esigenze di Bellaria e Riccione, inoltre sono previste altre 8 unità tra Polizia Ferroviaria e Polizia Stradale. Arriveranno nella prima quindicina di luglio e si tratterranno fino a fine agosto”. Queste le parole del segretario provinciale del SAP Roberto Mazzini commentando i numeri delle aggregazioni estive 2022 – continueremo a sensibilizzare l’opinione pubblica al fine di allungare il periodo di permanenza degli operatori di rinforzo e confidando in una definitiva nuova valutazione delle necessità di questo stupendo territorio votato al turismo continueremo a chiedere per gli anni a venire un graduale aumento del personale”.

Per quanto riguarda i Carabinieri dal 15 giugno, fino al 30 agosto, sono 30 le unità delle Squadre di Intervento Operativo ad essere assegnate a questa area della Romagna. Nel più ampio quadro della sicurezza partecipata, il Consorzio Operatori Balneari di Rimini, inoltre, assicurerà in via sperimentale, un servizio di vigilanza notturna sulla spiaggia, dalle ore 23.00 alle ore 6.00, che si avvarrà di guardie giurate a bordo di quad.

Nel video l'intervista a Roberto Mazzini, segretario Sindacato Autonomo di Polizia Rimini.