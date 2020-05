Sierologici al via: un call center per selezionare le persone

Via libera all'indagine su 150mila persone con i test sierologici, partiranno le chiamate alle persone selezionate per il campione Istat. Un call center di 300 persone della Croce rossa è già pronto. A breve i primi prelievi. I contagiati totali dal coronavirus in Italia sono 219.070, con un incremento minimo di 802 rispetto a ieri. Sabato l'aumento era stato di 1.083. Le vittime hanno avuto un incremento di 165 in un giorno. Si tratta del dato più basso dei deceduti dal 14 marzo. Sempre meno ricoverati in terapia intensiva, 7 in meno rispetto a ieri.