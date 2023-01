SIGEP: al via la 44° edizione

Nel servizio l'intervista a Jamil Sadegholvaad (Sindaco di Rimini) e Andrea Gnassi (Deputato PD)

È l'appuntamento più atteso nel mondo del food service dolce. Il Sigep anche quest'anno porta a Rimini oltre 1.000 brand del settore, espositori da 34 paesi del mondo in oltre 130.000 metri quadrati di superficie espositiva occupata. Questa mattina il taglio del nastro con il presidente di Italian Exhibition Group Lorenzo Cagnoni, il presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna Emma Petitti, il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli e il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad.

"Credo che questa edizione sia annuncia di grande successo - afferma Jamil Sadegholvaad - tantissimi espositori e devo dire che siamo tornati a pieno regime. Questo credo sia un segnale importante per il distretto economico del mondo del gelato, della panificazione e pasticceria, ma anche per la città di Rimini".

Per quanto riguarda le filiere italiane dell’industria dell’out of home dolce, nonostante il particolare contesto socio-economico che ha caratterizzato il 2022, quello appena concluso è stato un anno di ripresa. Andrea Gnassi, ex sindaco di Rimini oggi Deputato alla Camera, guarda al comparto del settore fieristico italiano sottolineando l'importanza di intensificare la rete di rapporti.

"Noi abbiamo dimostrato che crediamo in una relazione, in un sistema - aggiunge Gnassi - abbiamo fatto un operazione con Vicenza, oggi Italian Exibition Group per quanto riguarda fatturato, prodotti, è uno dei migliori gruppi in Italia e crediamo in relazioni proficue anche con Bologna, Milano per essere più forti come sistema fieristico Italia nel mondo".

