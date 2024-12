Sigismondo d’Oro 2024: premiati l’Istituto Maccolini e Mario Guaraldi, simboli di solidarietà e cultura a Rimini

L’Istituto Maccolini e Mario Guaraldi sono i vincitori del Sigismondo d’Oro 2024, massimo riconoscimento civico di Rimini, assegnato ogni anno a cittadini o realtà che hanno dato lustro alla città con il loro impegno. Durante la tradizionale cerimonia di fine anno, il sindaco Jamil Sadegholvaad ha ribadito il valore di questa onorificenza, istituita nel 1994, sottolineando come celebri il cuore generoso e schivo della città.

I Premiati del Sigismondo d’Oro 2024

Istituto Maccolini, fondato nel 1900 da Anna Maccolini, rappresenta da oltre un secolo un pilastro della solidarietà riminese. La residenza per anziani ha offerto sostegno a generazioni di cittadini, incarnando il modello di assistenza basato su fede e altruismo. Suor Caterina Bonalda, Superiora Provinciale delle Suore di Carità di Maria Bambina, ha ricevuto l’onorificenza ricordando l’impegno nel rinnovare costantemente i valori dell’istituto.

Mario Guaraldi, figura pionieristica nell’editoria indipendente italiana, ha promosso per oltre 50 anni una cultura critica, libera e non condiscendente al potere. Con le sue pubblicazioni, ha dato voce a autori e tematiche inedite, contribuendo alla crescita culturale del Paese e valorizzando la storia locale. Il premio è stato ritirato dalla moglie, Maria Perchiazzi Guaraldi.

Il Messaggio del Sindaco

Nel suo intervento, il sindaco Sadegholvaad ha ricordato che il Sigismondo d’Oro non è solo un premio alla carriera, ma un invito a guardare al futuro con concretezza e impegno. Rimini, da trent’anni trasformata in capitale permanente dell’ospitalità, continua a evolversi affrontando sfide sociali, economiche e culturali. Questo prestigioso riconoscimento celebra due realtà apparentemente diverse, ma unite dalla dedizione al bene comune: la cura per i più fragili e la promozione di una società inclusiva e culturalmente ricca.