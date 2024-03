Simbolo dell'alluvione, Simone Baldini è Cavaliere al merito

“Per l’immediata disponibilità offerta alle popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna”. Questa la motivazione per cui il Quirinale ha deciso di nominare il 42enne Simone Baldini, Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana.

Le immagini di Baldini - ex atleta paralimpico che vive a San Marino e lavora a Pesaro - mentre sulla sedia a rotelle spala il fango a Forlì nei giorni dell'alluvione, ha fatto il giro del mondo. E non sono passate inosservate neanche al presidente Mattarella. Trenta gli “eroi civili”, come lo stesso presidente li aveva definiti, premiati ieri al Quirinale per il loro impegno nella società.

Simone Baldini è stato nominato per terzo durante la cerimonia. Nella rigidità del protocollo, dopo la stretta di mano, Mattarella gli ha detto. “Sei stato bravo, un esempio per tanti; continua così col tuo impegno per gli altri”, riferisce lo stesso Baldini. Poche parole “ma che mi hanno emozionato”.

“Credo che il presidente Mattarella, premiando me, in qualche modo abbia voluto simbolicamente premiare tutti quelli che si sono fatti volontari in Romagna nei giorni drammatici dell'alluvione”, spiega Baldini al Resto del Carlino. “Ma – conclude – non mi sento un eroe...”