Sindaco di Rimini, "Ognuno libero di fare il bagno vestito"

"Non entro nel merito della decisione di una collega, ma non mi pare una grande idea". Così il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, commentando la lettera della sindaca di Monfalcone Anna Maria Cisinit alla comunità musulmana in cui definisce "inaccettabile" il bagno in acqua vestiti. "Se qualcuno decide di farsi un bagno vestito - afferma il primo cittadino del comune romagnolo, di padre iraniano -, secondo me si perde un bel po' del piacere di farsi una nuotata. Ma non mi pare offensivo verso nessuno. Ognuno credo debba essere libero di vivere il mare come meglio si sente di fare", conclude.