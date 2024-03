Sogliano sul Rubicone: a fuoco una azienda smaltimento rifiuti, nessuna persona coinvolta

Da poco passata la mezzanotte dell' 1 Marzo, quando due squadre del Distaccamento Vigili del fuoco volontari di Savignano ed una del Distaccamento di Cesena, sono intervenute in via Ponte Uso nel comune di Sogliano al Rubicone, per un incendio sviluppatosi in una azienda di smaltimento di rifiuti.

Le squadre, giunte sul posto, hanno lavorato per circoscrivere le fiamme che coinvolgevano un cumulo di rifiuti all'esterno dell'azienda, riuscendo ad evitarne la propagazione all'interno della ditta, evitando danni maggiori. L'intervento è durato alcune ore e nessuna persona è rimasta coinvolta.