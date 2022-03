Sottoscritto il patto per il lavoro e il clima della provincia di Rimini

Arriva al traguardo il Patto provinciale per il clima ed il lavoro della provincia di Rimini. Firmato oggi al Fulgor, alla presenza del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e dell’assessore regionale allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione, Vincenzo Colla, dopo un anno di ideazione e confronto, rappresenta la cornice strategica entro cui far decollare progetti che consentano di sfruttare le molte opportunità che, a partire dal PNRR, si presentano per lo sviluppo sostenibile del territorio. Declinazione del piano regionale dell'Emilia Romagna, approvato a dicembre 2020, mette al centro delle azioni la creazione di lavoro di qualità e la transizione ecologica, per contrastare le diseguaglianze, investendo sulle persone. Si promuove la messa in sicurezza del territorio, l’innovazione tecnologica e digitale, i saperi e la scuola, la formazione, il turismo, il commercio, l’agricoltura, le eccellenze della manifattura, il mondo delle professioni e il terziario. Il Patto ha coinvolto 146 partecipanti e delineato 25 obiettivi strategici.

Nel video l'intervista a Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia-Romagna