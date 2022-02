Sottosegretario Costa: 'abolizione green pass ipotesi su cui stiamo ragionando'

"L'abolizione del green pass è un'ipotesi su cui stiamo ragionando" lo ha detto a Radio 24 il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. Sulle mascherine al chiuso si sta riflettendo "abbiamo dato un primo segnale con l’eliminazione delle mascherine all’aperto e certamente nelle prossime settimane valuteremo la questione delle mascherine al chiuso anche qui facendo delle valutazioni tra quelli che sono i luoghi più affollati rispetto a quelli dove c’è una minore concentrazione di persone". Si è poi sbilanciato anche sulla capienza negli stadi al 100% "è un obiettivo del governo assolutamente raggiungibile per il 31 marzo, ha detto Costa, ma mi assumo la responsabilità di dire che dobbiamo fare uno sforzo in più, il 24 marzo abbiamo la partita della Nazionale a Palermo e credo che possiamo provare a ragionare sull’ipotesi per quella partita si possa arrivare al 100% della capienza”. Si dice però contrario alla presenza di Djokovic agli Internazionali di Roma “Ci sono delle regole che vanno rispettate finchè ci sono".