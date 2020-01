Spaccata' in una parafarmacia a Riccione, indagano i Carabinieri

Spaccata del brindisi di Capodanno in una parafarmacia di viale Dante a Riccione dove il ladro ha rotto la vetrina del negozio ed è fuggito con il fondo cassa di 600 euro. Sull'accaduto indagano i carabinieri.

I militari dell'Arma di Riccione inoltre, durante l'ultima notte dell'anno, hanno arrestato un 43enne di Senigallia per evasione. L'uomo si era allontanato dalla comunità di Montecolombo dove stava scontando una condanna di un anno per porto di armi ed è stato quindi portato in carcere. Rintracciato a Riccione e quindi arrestato dai carabinieri anche un 43enne di Bari affidato ad una comunità di Pesaro, dalla quale si era allontanato senza permesso.