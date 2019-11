Spaccio di droga, tre ragazzi arrestati in riviera romagnola

Tre giovani, originari del Napoletano, domiciliati nella riviera romagnola sono stati arrestati dai carabinieri della Tenenza di Cattolica per spaccio di droga. Su tratta di due ragazzi di 22 e 29 anni e di una ragazza di 23. Fermati per un controllo in strada, i due ragazzi hanno assunto un atteggiamento nervoso, tale da indurre i carabinieri ad approfondire le ricerche estendendo la perquisizione al loro appartamento. I carabinieri hanno così sequestrato un chilo di hashish, 34 dosi di cocaina del peso di 17 grammi e una confezione di 4 grammi di marijuana. Per i tre sono scattate le manette e il sostituto procuratore Luca Bertuzzi ha disposto il carcere per tutti gli arrestati, accompagnati presso le case circondariali di Rimini e Forlì, in attesa della convalida dell'arresto.