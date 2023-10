"Spiaggia libera tutti": Rimini lancia il progetto della nuova spiaggia accessibile, per vivere il mare

l'intervista a Kristian Gianfreda

Un mare non solo da guardare, ma da vivere. Rimini mette in campo un nuovo progetto inclusivo, per consentire anche ai disabili di passare tempo libero al mare. “Spiaggia libera tutti” è il nome dell'iniziativa che prevede la riqualificazione di una parte dell'arenile nella zona del porto, a Marina Centro. Saranno installate nuove attrezzature, pedane, gazebo relax, cabine e servizi igienici, insieme a spogliatoi senza barriere architettoniche. Tutti potranno "stare con le famiglie, anche con disabilità gravi o gravissime", spiega Kristian Gianfreda, assessore alla Protezione sociale.

Attenzione sarà dedicata anche a chi ha una disabilità sensoriale e disturbi dello spettro autistico. Una spiaggia da vivere al 100 per cento, quindi, con ombrelloni, carrozzine per immergersi in mare, attività e laboratori. Un progetto da 580mila euro: 150mila euro di finanziamento dalla Regione e 430mila euro aggiunti dal Comune. Rimini, dunque, guarda al futuro del turismo accessibile. Ancora presto per fare un bilancio della stagione estiva in generale, spiega Gianfreda, ma in prospettiva "questa spiaggia rappresenta un punto di riferimento: un'idea che, speriamo, diventi contaminazione tra tutte le spiagge del litorale".

Nel servizio l'intervista a Kristian Gianfreda (assessore Protezione sociale Comune di Rimini)