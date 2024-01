Stalking e bastonate alla cognata, 39enne arrestato a Rimini

Un uomo di 39 anni, di origine marocchina, è stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Rimini, Raffaella Ceccarelli, con le accuse di stalking, lesioni e minacce nei confronti della cognata. Secondo le indagini della squadra mobile coordinate dal sostituto procuratore Davide Ercolani, il 39enne in più occasioni aveva aggredito la cognata a bastonate. In un'occasione, la donna era stata picchiata, denudata e fotografata e quegli scatti usati dal cognato come ricatto.

Secondo il giudice la custodia cautelare in carcere per il 39enne è l'unico modo per garantire alla vittima l'incolumità visto che la donna si è trovata isolata e osteggiata dall'intera famiglia dell'indagato.