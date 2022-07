"Stanchi della vostra arroganza e maleducazione", chiude discoteca a Varese

Chiude per "arroganza", "supponenza" e "mancanza di rispetto per chi lavora" il Village Summer Disco, locale a Varese, in Lombardia. La decisione singolare della discoteca viene annunciata sui social network, che si scaglia contro la maleducazione dei clienti. I gestori si dicono "saturi" di litigi, richieste di ingresso e drink gratis, della confidenze che alcuni si prendono, di documenti falsi e scuse per non presentare quelli veri. Una decisione che viene presa però - specificano - nei confronti di una piccola parte dei frequentatori del locale, con dispiacere "per il restante 99% dei clienti che sono fantastici".