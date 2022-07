Strappo 5 Stelle: governo a un passo dalla crisi

M5s non voterà la fiducia di oggi in Senato al dl Aiuti. Il Governo è ora a un passo dalla crisi. Non sono bastate le promesse di un nuovo patto sociale e di nuove misure contro i bassi salari a convincere il M5s e, alla vigilia del voto, il partito si divide su una decisione sofferta che potrebbe essere prodromica ad altri "strappi" dentro al Movimento, sancendo la rottura netta con il governo Draghi. Senza un appoggio chiaro, avrebbe ribadito il premier direttamente a Conte nel corso di una telefonata, l'esperienza del governo è da considerarsi finita. "Non condivide la scelta" del suo movimento il ministro D'Incà. Letta e Di Maio chiedono una verifica di maggioranza. Premono per le elezioni Fdi e la Lega, con Salvini che sente Berlusconi e parla di "piena sintonia nel centrodestra".