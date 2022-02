Sull'anniversario della morte di Pantani domina il giallo dell'ultima notte

Per il Pirata di Cesenatico non c'è pace. Ed anche oggi, a 18 anni da quella tragica notte, più che ricordare i traguardi in solitario dell'inarrivabile campione e le fragilità dell'uomo, domina il giallo senza fine della sua ultima notte, in quel residence di Marina Centro. Per cercare la verità, dopo l'archiviazione di due indagini che non provarono responsabilità penali su quella morte, è in piedi una terza inchiesta sollecitata da una circostanza inedita avanzata da mamma Tonina Belletti. La notte in cui Marco morì con lui c'erano due escort a tenergli compagnia. Nei giorni scorsi i Carabinieri di Rimini hanno interrogato il tassista che avrebbe confermato di aver accompagnato due donne al residence 'Le Rose' di Rimini, il 14 febbraio 2004. Nei prossimi giorni, si capirà se dopo questa testimonianza sarà possibile ipotizzare nuovi reati come l'omissione di soccorso a carico di persone ancora da identificare. Al termine della prima indagine, nel 2005 per l'overdose di Pantani Fabio Miradossa e Ciro Veneruso patteggiarono per spaccio condanne a 4 anni e 10 mesi e 3 anni e 10 mesi e la seconda indagine si chiuse nel 2016, dopo nuove perizie medico legali, confermando le risultanze della prima. La speranza è che si faccia piena luce su quell'ultimo ultimo giorno. Solo allora l'anniversario della morte sarà occasione per ricordare Marco Pantani, campione la cui figura è stata più mitizzata che compresa.