Tajani contro Bonaccini: "Capisco sia deluso per non essere commissario, ma le polemiche stanno a zero"

Intervenendo al Meeting per l'Amicizia fra i popoli per parlare delle "Comuni sfide con l'Africa", il ministro degli Esteri e vice presidente del Consiglio Antonio Tajani ha spiegato l'approccio italiano al continente africano, per un nuovo "piano Mattei", ma ha anche sottolineato come la tassa sugli extra profitti bancari non possa riguardare le banche di prossimità. Infine, ha attaccato il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini sui fondi per l'alluvione. Bonaccini è atteso nel pomeriggio al Meeting.