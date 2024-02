Termovalorizzatore di Coriano torna operativo dopo l'esplosione

Quindici giorni dall'incidente al termovalorizzatore di Coriano e da ieri l'impianto è tornato operativo. Due settimane di lavoro per mettere in sicurezza il nastro trasportatore danneggiato dall'esplosione, mentre grazie al doppio sistema di alimentazione, i rifiuti sono tornati ad essere conferiti nella linea di trattamento. Lo comunica Herambiente che annuncia, insieme alle operazioni ancora in corso per la protezione dell'impianto, anche il prosieguo delle indagini per individuare la causa della deflagrazione – una primissima ipotesi fu quella di rifiuti mal conferiti.

E fornisce aggiornamenti anche sullo stato di salute dei tre operai rimasti feriti: due sono già tornati al lavoro; il terzo, quello più grave (era stato ricoverato d'urgenza al Bufalini di Cesena), è stato dimesso e tornerà operativo tra qualche giorno. “Proseguono gli accertamenti – specifica l'Amministratore Delegato, Andrea Ramonda – e si lavora con le maestranze per adottare ulteriori misure di sicurezza e prevenire altri episodi”, tornando a sottolineare – come già prontamente comunicato da Arpae dopo i rilievi nelle ore immediatamente successive all'incidente - che “l'incendio non ha portato al superamento di limiti in termini di emissioni nell'aria”.