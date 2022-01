Terza fumata nera per il Quirinale, il più votato di giornata è Sergio Mattarella

da Roma Antonello De Fortuna e Francesca Biliotti

Toto Quirinale, anche la terza votazione è stata una fumata nera, domani mattina si riprende alle 11, quando il quorum non sarà più qualificato, basterà la maggioranza assoluta, e chissà se qualche schieramento tenterà il colpo di mano. La partita vera si gioca fuori da Montecitorio, con gli incontri tra le forze di una stessa coalizione e soprattutto tra le coalizioni, che potranno decidere il nome. Matteo Renzi ha avuto un lungo colloquio con Enrico Letta, che poi ha scritto un tweet inequivocabile: presentare la presidente del Senato Casellati vorrebbe dire far cadere tutto. Fratelli d'Italia prova a smuovere le acque e propone Guido Crosetto, votato da oltre 100 parlamentari, molti più di quelli di Giorgia Meloni. Il candidato più amato della giornata però è l'attuale presidente Mattarella, l'idea dei 5Stelle e, forse, non solo.

Nel video le interviste a Stefano Buffagni, deputato M5S; Adriano Galliani, senatore Forza Italia; Emma Petitti, presidente assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna (Pd); Matteo Renzi, senatore Italia Viva; Laura Boldrini, deputata Pd; Agostino Santillo, senatore M5S; Simone Billi, deputato Lega