Tir a fuoco sull'A1, l'Italia divisa in due

L'incidente sull'A1 Milano-Napoli al km 357 in seguito al quale un camion ha preso fuoco con conseguente chiusura dell'autostrada, ha diviso l'Italia in due. Sul posto i vigili del fuoco hanno già spento l'incendio e l'area è in via di bonifica ma il tratto tra Arezzo e Valdarno resta chiuso in entrambe le direzioni.

"All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 11 km di coda verso Roma e 5 km di coda all'uscita obbligatoria di Valdarno" afferma Autostrade per l'Italia sul proprio sito sottolineando che "è in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda". Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.