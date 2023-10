Torna a Rimini il TTG, la "fiera del turismo più importante d’Italia"

Cifra tonda per TTG Travel Experience. Si apre a Rimini la 60esima edizione con la Ministra per il Turismo, Daniela Santanchè, accolta al suo arrivo dai vertici di Italian Exhibition Group e anche dal Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati.

Taglio del nastro e cerimonia d'apertura con l'applauso e il ricordo commosso riservato a Lorenzo Cagnoni, presidente dell'ente fieristico scomparso solo poche settimane fa. “Figura straordinaria per Rimini, uomo di ingegno e velocità nel portare una innovazione così forte su questi territori” - sottolinea Maurizio Ermeti, neo presidente IEG per poi volgere lo sguardo al turismo, “settore perfetto per il nostro Paese, perché distribuisce ricchezza lungo tutta la catena del valore delle piccole e medie imprese”.

Presenti in platea il Sottosegretario di Stato alla Cultura Vittorio Sgarbi, l'Assessore al Turismo dell'Emilia-Romagna, Andrea Corsini e il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, forte della candidatura di Rimini a Capitale Italiana della Cultura 2026. Dal vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio un saluto particolare agli “amici di Israele” presenti in Fiera nonostante il dramma in corso.

“Per il turismo un anno buono – dice la Ministra Santanché – perché i dati confermano la voglia di Italia che c'è nel mondo, +1,4% rispetto all’anno magico 2019”.

Nella tavola rotonda focus sulle strategie: la necessità di destagionalizzare, questo il tema, per stabilizzare i lavoratori; uscire dalle mete classiche per raccontare il turismo dei 5600 borghi dove c'è il 90% dell'eccellenza enogastronomica italiana. TTG propone sempre grandi numeri: 2.700 espositori, mille buyer esteri e offre oltre 200 eventi in tre giorni, confermandosi la manifestazione di riferimento sia per l’incoming che per l’outgoing italiani.

Nel servizio l'intervista a Daniela Santanchè, Ministra per il Turismo