Torna la musica di Agostino Presta, dj simbolo degli anni 80

Nel servizio l'intervista a Agostino Presta (Dj e Cantante)

Agostino Presta, in arte Ago è un dj italiano. L'apice del successo negli anni 80 con l'album “For You” con il quale riuscì a conquistare il disco d'oro. Nell'estate 2020, in uno dei momenti più difficili del settore, è tornato a farsi sentire con un nuovo vinile, un EP, con quattro tracce con diverse versione del suo nuovo bravo “The Night”.

"The Night" ha sonorità completamente diverse da quelle Pop & Reggaeton che hanno contraddistinto questo periodo . Non guarda neppure direttamente al passato degli anni '80, come molti brani altri . Strizza invece l'occhio alla disco per puntare dritto al presente e al futuro del funky sound.









I mesi trascorsi sono stati sicuramente tra i più difficili di tutta la mia carriera, spiega Agostino Presta, il mondo della musica purtroppo è uno di quelli che ha pagato il prezzo maggiore della pandemia. "Sono 13 mesi che non lavoro - racconta - si parla di aiuti a tanti settori ma poco per quello degli artisti e delle discoteche. La musica è un settore importante non solo per le singole persone ma per il mondo".

