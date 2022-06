Torna la Notte Rosa: il week-end 1-3 luglio si accende di eventi, previsti più turisti del 2019

Nel video Jamil Sadegholvaad e Andrea Corsini,

La Notte Rosa, l'evento estivo più importante della Riviera romagnola, torna con un'edizione, la 17/a, che ripristina il format originario della durata di un weekend. 1, 2 e 3 luglio, musica ed eventi h24 per 110 km di costa fino ai Lidi di Comacchio.

Protagonista la musica con i concerti, per lo più gratuiti, che spaziano dal pop al rock, dalla classica al jazz. E grande novità, il 2 luglio, il TIM Summer Hits, l’evento musicale dell’estate targato Rai2, condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino, in Piazzale Fellini a partire dalle 21.00.

Tanti i nomi illustri del panorama musicale italiano, tra questi molte le donne protagoniste che si alterneranno sui palchi: da Patty Pravo a Fiorella Mannoia, da Malika Ayane a Giusy Ferreri, da Alice a Marina Rey, da Cristina d’Avena ad Elettra Lamborghini.

Pink&Love, il claim presentato dal Sindaco Jamil Sadegholvaad che racchiude un messaggio di leggerezza, armonia, unione, nel rispetto di tutte le differenze. Nel parco del Grand Hotel, ogni sindaco coinvolto presenta la propria offerta: e sono tante, per tutti i gusti ed interessi. “Torniamo alle origini – commenta soddisfatto l'Assessore Andrea Corsini – ad esprimere in maniera completa tutta la nostra forza. La Notte Rosa è la festa di tutti”. Secondo Sadegholvaad, ci sono tutte le condizioni perché il capodanno dell'estate superi in presenza quello del 2019, prima della pandemia.

Nel video le interviste a Jamil Sadegholvaad, Sindaco di Rimini e Andrea Corsini, Assessore al Turismo Regione Emilia-Romagna.