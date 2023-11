Torre Garisenda, dal ministero Cultura 5 milioni per la messa in sicurezza

"Abbiamo stanziato 5 milioni di euro, siamo pronti a dare altre risorse, laddove necessario, e collaboreremo con i nostri uffici anche per l'iscrizione al Patrimonio Unesco". Lo ha annunciato il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano al termine dell'incontro al Mic a Roma con, fra gli altri, il sindaco di Bologna Matteo Lepore per fare il punto sulla messa in sicurezza della torre Garisenda. "Ci sono monumenti simbolo di ciascuna città - ha sottolineato il ministro - E le Torri lo sono per Bologna come il Colosseo lo è per Roma, il Duomo per Milano e il Maschio Angioino per Napoli".