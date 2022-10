Tra emozione e selfie, ecco i neo parlamentari di Camera e Senato

Il Parlamento sta accogliendo i nuovi deputati e senatori, siamo andati anche noi a veder entrare le nuove leve. Sono tornati i giorni del fermento, tra Camera e Senato, sta per iniziare la XIX legislatura, i parlamentari sono stati ridotti di un terzo, sono 400 deputati e 200 senatori, che stanno procedendo con le operazioni di accredito e registrazione, perché giovedì si terrà la prima seduta del Parlamento. L'emozione più grande è tutta per i neo eletti, qualcuno di loro lo abbiamo sentito.

Anche chi nel curriculum vanta già incarichi come ministro o, addirittura, presidente del Consiglio, continua la carriera politica come neo eletto in Parlamento, come nel caso di Calenda e Conte. All'opposizione ma divisi, nonostante il Partito Democratico abbia sperato in una unità. C'è chi arriva emozionato e timoroso, chi, forte di precedenti esperienze, si fa immortalare con la shopper griffata XIX legislatura, chi viene accolto come una rockstar ed ostenta già sicurezza, come il neo deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Aboubakar Soumahoro, che poi si fa anche i selfie con le troupe.

Nel video le interviste a Carlo Calenda, senatore Azione; Giuseppe Conte, deputato e presidente M5S; Aboubakar Soumahoro, deputato Verdi-Sinistra