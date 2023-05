Tra Italia e Francia ancora parole grosse: "Meloni incapace sui problemi migratori"

Giorgia Meloni è “incapace di risolvere i problemi migratori”: è l'attacco frontale del ministro dell'Interno francese, Gérald Darmanin al governo italiano, che ha innescato subito forti reazioni, tra cui quella del ministro degli Esteri Tajani, che ha comunicato su Twitter di aver fatto saltare la prevista missione a Parigi, definendo “inaccettabili” le parole del ministro. Tutto questo nel giorno in cui la Camera approva definitivamente il decreto Cutro, con 179 voti a favore, 11 contrari e 3 astenuti. La maggioranza applaude, ma il decreto non è esente da pecche e dovrà essere corretto, all'articolo 7 ter, sulla parte riguardante i ricorsi in caso di inammissibilità della richiesta di protezione internazionale. Con un ordine del giorno il governo si è infatti impegnato alla correzione, con un provvedimento ad hoc, o il decreto sarebbe dovuto tornare in Senato.

Intervenendo con un messaggio all'assemblea dei commercialisti, la presidente Meloni si è rivolta ai professionisti e alle loro competenze, necessarie, dice, per aiutare il decisore politico. Ma per i sindacati, auditi in commissione Finanze alla Camera, il sistema fiscale va “riformato dalle fondamenta, allargando la base imponibile, ricomprendendo cioè tutta una serie di redditi oggi esclusi. Una seria riforma fiscale – concludono – deve partire da una svolta epocale nella lotta all'evasione”, rimarcando poi ferma contrarietà alla flat tax.

Nel video l'intervista a Enrico Borghi, senatore Azione-Italia Viva, e l'intervento di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio