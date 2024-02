Tragedia a Mercatino Conca: anziana muore dopo aggressione del suo cane

Una donna anziana è morta nel pomeriggio di giovedì dopo essere stata aggredita, nel cortile di casa, dal suo cane. La tragedia è avvenuta attorno alle 17:30, all'esterno della sua abitazione in località Cà Nova, nel comune di Mercatino Conca. A comunicarlo il sindaco Omar Lavanna.



Secondo le prime ricostruzioni la donna era fuori dalla porta di casa quando, per ragioni da accertare, è stata assalita dall'animale, che l'avrebbe morsa anche alla testa. Allertati dal marito, sono intervenuti sul posto i Carabinieri di Mercatino Conca, il personale del 118 e i veterinari dell'ASUR per il pronto intervento, ma per la donna non c'è stato nulla da fare.



Il sindaco evidenzia che in giornata si era intervenuto nei confronti di altri cani aggressivi, sottraendo tramite ordinanza sei cani pitbull ai proprietari, rivelatisi incapaci di gestirli adeguatamente.