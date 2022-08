Tragedia a Senigallia: padre e figlio travolti da un treno merci

Un'altra tragedia sui binari ferroviari, dopo quella delle due ragazze travolte a Riccione. Un treno merci in transito, direzione sud, a Senigallia ha investito e ucciso padre e figlio - di 63 e 26 anni - poco a nord della stazione di Senigallia, in provincia di Ancona. Secondo le prime informazioni, le vittime sarebbero turisti originari di Perugia che si trovavano a Senigallia in vacanza. Ancora da accertare la dinamica: non è ancora chiaro, infatti, se i due stessero attraversando i binari o se, come raccontato da alcuni testimoni, il padre stesse cercando di fermare il figlio che minacciava di dirigersi verso i binari con il treno in arrivo. il tutto sotto gli occhi disperati della madre, trasportata poi in stato di choc al pronto soccorso di Senigallia. Sul posto sono intervenuti la Polfer, che sta svolgendo tutte le indagini del caso, il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Richiesto anche l'intervento dell'Autorità giudiziaria.