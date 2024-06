Tragedia del Natisone: ritrovato un corpo, sarebbe quello di Cristian

Un corpo è stato trovato questa mattina nel Natisone - in Friuli Venezia Giulia - , nei pressi del greto dove è avvenuto l'incidente che lo scorso 1 giugno ha coinvolto tre ragazzi, travolti dalle acque del fiume in piena. Per opporsi all'impeto della corrente si erano stretti in un abbraccio lungo minuti. Poi l'acqua li ha trascinati via senza riuscire ad afferrare le funi lanciate dai vigili del fuoco. Non c'è ancora l'identificazione ufficiale, ma è praticamente certo che si tratti del 25 enne romeno Cristian Molnar, l'ultimo che ancora dei tre non era stato trovato. I corpi delle due giovani - Patrizia e Bianca - erano stati recuperati pochi giorni dopo la tragedia. Il calo del livello dell'acqua ha facilitato ritrovamento.