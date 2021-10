Traporti a rischio in Romagna: quasi cento senza green pass, probabili tagli di corse

Preoccupazione in Romagna per la tenuta del trasporto pubblico locale da domani in vista dell'obbligo di Green pass sui luoghi di lavoro. Start Romagna comunica di aver ricevuto preavviso di mancato possesso di certificato verde da 99 lavoratori: 36 a Ravenna, 15 a Forlì, 11 a Cesena e 37 a Rimini. È al lavoro per garantire copertura, tuttavia "si può già prevedere che, nonostante l'impegno, difficilmente potranno essere garantite tutte le corse programmate".

Start ha dunque avviato un'operazione di assegnazione del maggior numero di turni di servizio con tutte le risorse, umane e organizzative, a disposizione. "Attività che proseguirà ininterrottamente fino a venerdì stesso". Tuttavia i numeri già in possesso dell'azienda fanno presagire disagi per chi dovrà spostarsi coi mezzi pubblici nelle cittadine romagnole. Start spiega che sta lavorando per limitare al massimo "i pur inevitabili disagi conseguenti a probabili tagli di corse". La garanzia delle corse è in via prioritaria per i "collegamenti utilizzati dall'utenza pendolare e scolastica".