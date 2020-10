Trasporto scolastico potenziato dal 19 ottobre su Rimini, Riccione e Novafeltria

A partire da lunedì 19 ottobre saranno potenziate le corse del trasporto scolastico su Rimini, Riccione e Novafeltria. Lo comunica la Provincia. In particolare, per Riccione si tratta di un potenziamento della linea 43 con l’attivazione di una coppia di corse aggiuntive per servire entrambi i turni di ingresso/uscita della Scuola secondaria di primo grado Geo Cenci, mentre per Novafeltria si attua una riorganizzazione complessiva delle corse delle linee 100, 160, 162 e 165.

Inoltre, il martedì e il giovedì per servire le uscite delle ore 14 degli studenti del Marco Polo di Rimini sono state potenziate le linee 4, 134 e 172. Le ultime due linee (134 e 172) serviranno anche le uscite delle ore 14 degli studenti dell’istituto Savioli di Riccione. Si tratta del frutto di quanto concordato tra Provincia di Rimini e Agenzia mobilità romagnola, in collaborazione con Start Romagna, sentite e valutate le esigenze delle Scuole del territorio provinciale.