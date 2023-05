Tromba d'aria ribalta una house-boat sul Lago Maggiore: 4 morti

Sono due uomini e due donne le persone morte nell'incidente nautico avvenuto durante il maltempo ieri nel tardo pomeriggio sul lago Maggiore. Si tratta di Anya Bozhkova, 50 anni, russa, compagna di Claudio Carminati, 53 anni, sopravvissuto e proprietario del 'Goduria'. Le altre vittime sono due italiani e un turista israeliano. E' quanto conferma la Procura di Busto Arsizio. Il battello su cui si trovavano le 4 vittime con altre venti persone - fra turisti e membri dell'equipaggio - si è capovolto al largo di Lisanza. I naufraghi sono stati soccorsi da altre barche o sono arrivati a riva a nuoto. Almeno 5 sono rimasti feriti, nessuno in modo grave. Uno dei corpi è stato trovato nel relitto dell'imbarcazione, a una quindicina di metri di profondità. L'imbarcazione era lunga 16 metri, un natante privato che effettuava sul lago servizi di accompagnamento per turisti.





La comitiva era composta da una ventina di stranieri, riuniti per una festa di compleanno. La barca sulla quale si trovavanp, una house-boat, è stata sorpresa da un violento temporale che è poi diventato una tromba d'aria con la conseguenze che, da quanto si è appreso, si è ribaltata e inabissata. La barca ha 'scuffiato' per poi capovolgersi e andare a fondo, tutti gli occupanti sono finiti in acqua.

Quattro persone sono morte, al momento non risultano altri dispersi. I soccorsi sono stati rallentati dalla forte pioggia e dall'oscurità.

Sul posto sono giunti il più rapidamente possibile un elisoccorso, 3 automediche, 2 mezzi di coordinamento maxi emergenze Areu, 10 ambulanze, i vigili del fuoco, la Guardia Costiera e i carabinieri.