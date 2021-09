Trovati 10 kg di marijuana nel garage: 19enne di Rimini finisce in carcere

E' finita in carcere una 19enne di Rimini trovata in possesso di 10 kg di marijuana. La giovane era stata avvicinata dagli agenti della Questura mentre era alla fermata dell'autobus dato l'odore di marijuana che le aleggiava attorno. Spontaneamente, alla richiesta degli agenti, ha estratto dalla borsa un sacchetto contenete dell'erba: insospettiti dall'atteggiamento i poliziotti hanno deciso di procedere con una perquisizione domiciliare. Nel garage di casa sua sono stati così trovati 2 borsoni pieni di marijuana per un peso complessivo di 10 chili oltre a tutto il materiale necessario per confezionare le dosi. La ragazza è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio ed è stata trasferita nel carcere di Forlì.