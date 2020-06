Truffa on line: Carabinieri di Novafeltria denunciano 32enne barese

I Carabinieri di Novafeltria hanno denunciato un 32enne residente a Terlizzi per truffa on line. Ha raggirato una donna di Novafeltria. Qualche settimana la 40enne aveva concluso l'acquisto, su una nota piattaforma di vendite telematiche, di alcuni profumi di varie marche (dieci in tutto), che erano in vendita ad un prezzo molto vantaggioso. Per non perdere l’occasione ha contattato l’autore dell’inserzione che, per bloccare l’affare, gli ha chiesto di versare l’importo dovuto di 169 euro, su una carta Poste-Pay risultata intestata all’inserzionista. A transazione avvenuta sia l’inserzione che l’autore della stessa sono spariti nel nulla non rispondendo più neanche al cellulare.

Dopo aver denunciato la cosa ai Carabinieri della Stazione di Novafeltria, i militari hanno intrapreso le indagini e grazie ad una serie di riscontri investigativi, anche di natura bancaria e attraverso l' iban sono riusciti a risalire al titolare del conto corrente, un 32enne residente nel barese noto alle cronache per lo stesso reato grazie a un collaudato “modus operandi”.