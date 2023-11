Turetta sarà martedì davanti al giudice, prima incontra il legale

Filippo Turetta, il 22enne accusato dell'omicidio di Giulia Cecchettin, sarà interrogato domani dal gip di Venezia, Benedetta Vitolo. Il giovane, alla sua seconda notte in carcere, vedrà il suo nuovo avvocato Giovanni Caruso oggi per delineare la strategia difensiva. Dopo l'interrogatorio potrà vedere i genitori come da lui richiesto.

Intanto gli inquirenti si concentrano su due nuovi elementi emersi dalle indagini. Il primo è il fumetto per bambini “Anche i mostri si lavano i denti!” della veneta Jessica Martinello ritrovato nella conca del lago di Bartis dove stava il cadavere. Il secondo è la mancanza di una scarpa.