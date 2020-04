Turismo e Fase 2, Gnassi: "Serve una cabina di regia per protocolli in sicurezza"

Mentre sono in via di definizione le mosse per il settore turistico e dell'accoglienza, a livello nazionale, arriva un duro intervento anche dal Sindaco di Rimini, Andrea Gnassi. Riconosce la difficoltà di governare processi enormi, ma critica il metodo: “Gli ultimi provvedimenti annunciati da Conte non rischiarano il futuro di troppi settori strategici, chiedendo di definire proprio l'orizzonte dell'industria turistica, il settore più colpito, per Rimini e per la Romagna. Chiede al Governo una immediata cabina di regia fatta di virologi, esperti di industria culturale, balneare e degli hotel “che definisca protocolli per riaprire in sicurezza, individuando tutele giuridiche per chi ospita. Occorre darsi una svegliata seria e non folkloristica – conclude - per avere certezze operative e immissione di liquidità”.