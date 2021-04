Turismo: Garavaglia, essenziale digitalizzazione filiera

“Voi rappresentate il filo conduttore di tutto il turismo nazionale, senza di voi e senza il lavoro che fate quotidianamente, tutta la filiera si interromperebbe”. Così il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia che ha aperto questa mattina l’International Horeca Meeting di Italgrob, evento che ha alzato il sipario su "The Digital Event for Eating Out", la due giorni di talk organizzata da Italian Exhibition Group.









L’evento costituisce la prima tappa di avvicinamento all’edizione in presenza di Beer&Food Attraction e BBTech expo, in programma dal 20 al 23 febbraio 2022 alla Fiera di Rimini. “L’evento che inauguriamo oggi – spiegato Lorenzo Cagnoni, presidente Italian Exhibition Group - testimonia la capacità di IEG di essere al fianco delle aziende, supportandole a ritrovare occasioni di business, in un momento di estrema difficoltà”.

Nel servizio l'intervista a Massimo Garavaglia (Ministro del Turismo) e Lorenzo Cagnoni (Presidente IEG)